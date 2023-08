Met Open Bedrijvendag laat Geesteren zien: voor een carrière hoef je niet naar de stad

Pas één wedstrijd in eredivisie onderweg, maar Thomas Bruns weet nu al: 'Thuis moet Heracles winnen van NEC’

Tegen Ajax had Heracles niets te verliezen. Maar die vlieger gaat in de tweede speelronde, vrijdag thuis tegen NEC, niet op voor de Almelose eredivisionist. Dat weet ook routinier Thomas Bruns (31). „In eigen huis, met een vol stadion, moeten we drie punten pakken.”