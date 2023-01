Minister Rob Jetten komt naar Tubbergen voor avond over klimaat

TUBBERGEN - Minister Rob Jetten (D66) voor Klimaat en Energie is maandag 23 januari deelnemer aan een thema bijeenkomst rond energie en duurzaamheid. Die bijeenkomst van D66 Noordoost Twente fractie Tubbergen, wordt gehouden in horecabedrijf ’t Oale Roadhoes in Tubbergen en begint om 19.30 uur.

Jetten gaat na een inleiding over nationale en internationale klimaatdoelen, in gesprek met een panel. Het panel wordt gevormd door directeur-bestuurder Hanneke de Rijter van de woningstichting Tubbergen, wethouder Jaimi van Essen van de gemeente Losser en coördinator Frans Feil van Biogrondstoffen en duurzame energie Oost-Nederland (BEON). Laatstgenoemde stichting zet zich in voor het bereiken van regionale energie- en klimaatdoelstellingen door inzet van biogrondstoffen en duurzame energie.

Meepraten

Ook bezoekers van de thema-avond worden uitgenodigd mee te doen aan het debat. De rode draad daarbij zijn de initiatieven die in Noordoost-Twente worden genomen door overheid, bedrijfsleven en publieke sector om duurzaamheidsdoel te halen. Zo kan De Rijter vertellen over het verduurzamen van het complete bestand van de woningstichting Tubbergen.

Op tijd beginnen

De bijeenkomst in ’t Oale Roadhoes wordt geleid door Anne Bonvanie-Lenferink uit Fleringen, secretaris-penningmeester van D66 Overijssel. „Het is ons doel om de partij in deze regio meer in beeld te krijgen”, vertelt ze met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2026: „Daar moet je niet mee wachten tot vlak voor de verkiezingen. We beginnen nu gelijk met een grote bijeenkomst met een minister. De komende jaren proberen we telkens enkele activiteiten op touw te zetten.”

Nog nooit in Tubbergen

D66 heeft al jaren het plan om actief te worden in de gemeente Tubbergen, maar het leidde nog nooit tot deelname aan gemeentelijke verkiezingen. In 2018 zou de partij aan de gemeenteraadsverkiezingen mee doen met als lijsttrekker de Hengelose oud-wethouder en voormalig gedeputeerde Erik Lievers. De ervaren politicus haakte af vanwege een nieuwe baan elders in het land. Het lukte vervolgens nooit om een geschikte vervanger te vinden. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 ontbrak D66 in Tubbergen bij gebrek aan geschikte kandidaten.

In 20226 van de partij

Voorzitter Louis Nijmeijer van D66 Noordoost-Twente zei in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, dat zijn partij in 2026 opnieuw wil proberen om in Tubbergen met een kandidatenlijst te komen. „Dan doen we zeker mee”, zei Nijmeijer tegen een verslaggever van Tubantia.