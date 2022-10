Mooi debuut voor Loop Esch Door in Tubbergen: ‘Een tweede editie komt er zeker’

Met een gespannen blik wachten de jonge deelnemers van de Kidsrun zondagmiddag het startschot af. Nadat kinderburgemeester Annemijn Snijders het schot lost rennen de 7 en 8–jarigen door de Grotestraat. Wanneer ze de finish naderen klinkt er een lang en luid applaus door het centrum. Daarmee gaat de wens van de organisatie, bestaande uit een groep hardloopvrienden, in vervulling. „De opzet was om een (hard)loop event te houden voor jong en oud met gezelligheid en vermaak voor iedereen. En dat is gelukt”‚ zegt medeorganisator Hubert Klein Haarhuis. „De 650 deelnemers komen uit de hele regio.”

Parcours ‘best zwaar’

De routes bestaan uit meerdere rondjes door het centrum. De gekozen afstand bepaalt het aantal te lopen rondes. Corine Kamphuis uit Fleringen stond om 12 uur aan de start voor een afstand van tien kilometer‚ vier rondes. „Echt heel leuk dit”‚ vindt ze. „Het parcours was toch nog best zwaar. Nabij het Dr. Schaepmanbeeld gingen we de bult op en kregen we de zon recht in het gezicht", licht ze toe. „Maar het is allemaal super geregeld.”

Op het Raadhuisplein stroomt het tegen 4 uur ook vol. De organisatie van Loop Esch Door ging een samenwerking aan met de organisatie van het Oktubberfest dat zaterdagavond plaatsvond en maakt zondag gebruik van de feesttent.

Beetje zenuwachtig

Ondertussen staat de volgende Kidsrun op het punt van beginnen. Luc Hartman (7) uit Reutum heeft zijn deelname er net opzitten. Met rode wangen van de inspanning bekijkt hij zijn zojuist ontvangen medaille. „Ik ben vijfde geworden”‚ laat hij vol trots weten. „Een beetje zenuwachtig was ik wel. Gelukkig was het niet echt moeilijk. Alleen hierzo een beetje”‚ zegt hij wijzend naar de straatstenen in de Grotestraat. Misschien doe ik volgend jaar weer mee.”

Die mogelijkheid is er volgens Klein Haarhuis in elk geval wel. „Een tweede editie komt er zeker.”