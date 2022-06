Mooi Leven Huis in Tubbergen weer een stap dichterbij

TUBBERGEN – Als alles volgens wens verloopt‚ staat het Mooi Leven Huis over drie jaar aan de Hardenbergerweg in Tubbergen. De komst van de 32 woonstudio’s voor mensen met een beperking is weer een stap dichterbij nu de intentieverklaring met de zorgaanbieder is ondertekend.

De stichting Mooi Leven Huis heeft de beoogde plek van meet af aan als droomlocatie voor ogen. „Dat is boerderij Goselink aan de Hardenbergerweg”‚ vertelt bestuurslid Marja Lansink. „We hopen vurig dat deze locatie‚ dichtbij het dorp en sportcentrum de Vlaskoel‚ doorgaat. Maar ik wil expliciet benadrukken dat het nog niet rond is. Voorlopig spreken we nog over een wenslocatie.”

Professionele zorg

Het initiatief voor het Mooi Leven Huis in Tubbergen ontstond ruim drie jaar geleden. Ouders van kinderen met een (ernstig meervoudige) beperking wilden een woonvorm voor hun kind waarbij ouders op gelijkwaardig niveau met professionele zorg voor hun kinderen kunnen zorgen. Als voorbeeld hanteerden zij het eerste Mooi Leven huis in Bennekom.

„Wij vinden het belangrijk dat we als ouders zelf voor onze kinderen kunnen blijven zorgen‚ ook als ze op zichzelf wonen”‚ aldus Cindy Droste‚ bestuurslid en moeder van toekomstige bewoner Rick. „Maar dan wel in een persoonlijke woonvorm, waarbij een stuk gezinsleven gewaarborgd blijft en er zinvolle tijdsbesteding is. Het Mooi Leven Huis voldoet aan al die voorwaarden.”

Grote behoefte

Dat er in de hele regio behoefte is aan deze woon-zorgcombinatie, werd al snel duidelijk. De 32 beoogde woonstudio’s in het Mooi Leven Huis in Tubbergen hebben op papier allemaal al een bewoner in de leeftijd van 12 tot 52 jaar. „Er staan er zelfs nog tien op de wachtlijst”‚ laat Droste weten. „In heel Nederland zijn er inmiddels in meer dan vijftien plaatsen initiatieven voor een Mooi Leven Huis. Bovendien past het perfect in het participatieplan van gemeente Tubbergen.”

Ouders van kinderen met een beperking dragen nu 24 uur per dag de zorg en verzorging van hun kind. In het Mooi Leven Huis blijven ouders eindverantwoordelijk voor hun kind, maar ondersteuning vanuit de professionele zorg blijft nodig. Hiervoor ging de stichting een samenwerking aan met zorgaanbieder Philadelphia. Gistermiddag ondertekenden beide partijen de intentieverklaring in ’t Oale Roadhoes.

Na Bennekom en Dommelstreek wordt Tubbergen het derde Mooi Leven Huis waaraan zij zorg verstrekken. „Philadelphia heeft dus ervaring met deze woon-zorgvorm. Daarnaast onderschrijven zij onze visie, waar we veel waarde aan hechten”‚ aldus Droste. „En met de ondertekende intentieverklaring zijn wij weer een stap dichterbij het ‘droomhuis’ voor onze kinderen.”