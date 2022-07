Na 4 maanden coalitieakkoord in Tubbergen, woningbouw bovenaan wensenlijst

Festiball in Tubbergen: groter van opzet dan ooit met meer zand, meer velden en meer deelnemers

TUBBERGEN - Het Raadhuisplein in Tubbergen wordt deze week bedolven onder een lading zand, liefst 320 kuub om precies. Dat zand is nodig omdat de zevende editie van het evenement Festiball groter is dan ooit. Het gecombineerde muziek- en sportfestijn is komend weekeinde.

20 juni