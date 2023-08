Nachtvlinders spotten populaire hobby: 364 soorten geteld in Tubbergen

positivi-thijs Voor de kleine Zara is het duidelijk: ‘Grote mensen moeten echt nog veel leren, papa’

Bijna dagelijks wandelen mijn vriendin en ik met Zara naar ‘het land’: een stukje grond van mijn vader in het buitengebied van Albergen. Hij heeft daar een schuurtje met een oude trekker. Er is een grote moestuin en samen hebben we zes kippen, dus dagelijks genieten we van verse groenten, aardappelen en eitjes.