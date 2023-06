Neergestorte straaljagers in Geesteren laten diepe sporen na: ‘We zijn aan een ramp ontsnapt’

Hij zit in zijn voortuin en wijst naar de hoek van zijn huis. Daar, in de schaduw van een lindeboom, zit Henk Hankamp in de zandbak als een van de grootste vliegongelukken in de geschiedenis van Twente zich boven zijn hoofd voltrekt. Het is een warme voorjaarsdag in 1963 en het anders zo stille land tussen Geesteren en Manderveen wordt voor even landelijk nieuws. „Er gebeurt hier nooit iets. Behalve dan op die ene dag. Twee straaljagers die elkaar raken en vervolgens neerstorten: het stond de dag erna op de voorpagina van alle kranten.”