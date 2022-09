Nieuw activiteitengebouw moet van Geesteren een veel vitaler dorp maken: ‘We hebben input nodig van alle inwoners’

„Met de verkregen informatie konden we een eerste koers bepalen”‚ zegt Eddy Droste bestuurslid van VLG. „Ons doel is om van de accommodatie een bijzondere plek te maken, helemaal van deze tijd. Bijvoorbeeld met een Beweegbox. Dit is een digitale muur waarbij bewegen‚ onderwijs‚ technologie en digitale innovatie samenkomen in een interactieve gymzaal”‚ legt hij uit. „De box is instelbaar op alle niveaus en voor alle doelgroepen. Ook mensen die geen lid zijn van een sportclub kunnen gebruikmaken van de faciliteiten.”

Noaberschap benutten

Nu de plek nog

In beginsel blijven de huidige clubstructuren gehanteerd. Richting de toekomst is een open clubmodel een optie. „Dat staat nog niet vast”‚ aldus Droste. „Daarom is de informatiebijeenkomst die we dinsdag 27 september vanaf 20.00 uur houden in Zaal Kottink enorm belangrijk. Het gaat hier om een plan van en voor de gemeenschap. Voor het vormgeven van het functionele programma van eisen, hebben we input nodig van alle inwoners en belangstellenden. Voor sporthal de Ransuil is het einde nabij en eind 2024 verdwijnt de gymzaal bij de Aloyisiusschool. We hopen dat er dan in elk geval een begin is gemaakt met de bouw van de accommodatie. De dromen en durf zijn er‚ nu is het tijd om te doen.”