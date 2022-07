Nieuw college Tubbergen: alleen wethouder Hilde Berning krijgt vertrouwen van volledige gemeenteraad

Dat lag anders bij de kandidaten Martin Oude Avenhuis (Keerpunt22) en Ursula Bekhuis-Groothuis (GB/VVD). Vier raadsleden stemden tijdens een anonieme, schriftelijke stemming tegen de aanstelling van Oude Avenhuis. Vermoedelijk de vier raadsleden van de oppositiepartijen Lokaal Sterk en PvdA. Tegen de benoeming van Bekhuis stemden zelfs vijf raadsleden, naast de oppositie moet tenminste één raadslid uit de coalitie geen vertrouwen hebben in de vrouw die al eens enkele jaren wethouder was.

Groot ongenoegen

Raadslid Hans te Kolsté (PvdA) sprak voorafgaande aan de stemming zijn ongenoegen uit over de kandidaten van GB/VVD en Keerpunt22. „In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werd gesproken over wethouders die capabel moesten zijn, met de juiste kennis en vaardigheden. Desnoods moesten ze maar van buiten komen. Wat schetst mijn verbazing: met Oude Avenhuis komt Keerpunt22 met iemand zonder enige politiek bestuurlijke ervaring. Hij zit net drie maanden in de raad en gaat deze weer verlaten om wethouder te worden. Is niet goed voor de man in kwestie, laat staan voor de gemeenschap.”

Café

Vervolgens fileerde Te Kolsté de aanstelling van GB/VVD kandidaat Bekhuis: „Ze komt in conflict met haar partij, verlaat het college, komt de raad weer binnenstappen en doet net of er niets is gebeurd. Het lijkt wel een café hier, je kunt er gewoon in- en uitstappen. Als mevrouw Bekhuis nou eerst eens een verklaring had afgelegd over haar vertrek destijds en hoe ze het nu wil gaan aanpakken, had ik respect getoond.”

Geen experts

Alexander Plegt van Lokaal Sterk steunde het verhaal van de PvdA: „Ik zit exact zo in de wedstrijd. Wij hadden ook een verklaring verwacht van mevrouw Bekhuis, hoe het kan dat je nu terugkomt als wethouder. En als je in de campagne zegt dat je experts wilt als wethouder, dan kunnen we niet anders dan tegen de benoeming van Oude Avenhuis en Bekhuis stemmen.”

Voor kandidaat Berning was er louter lof en hulde van de oppositie.

Verdediging

De coalitiegenoten verdedigden hun kandidaten. Zo zei fractievoorzitter Stijn Hesselink (Keerpunt22): „Onze kandidaten zijn geboren en getogen in Tubbergen en weten heel goed wat er speelt. Dat is goed voor het samen met bewoners uitvoeren van het coalitieakkoord. Onze kandidaat Martin heeft dan wel geen politiek bestuurlijke ervaring, hij heeft wel ervaring in het onderwijs en maatschappelijke ervaring.”

Fractievoorzitter Noortje Haarman (GB/VVD) en fractievoorzitter Christel Luttikhuis-Nijhuis (CDA) herhaalden die woorden. Ze spraken louter vertrouwen uit in het college, en gingen verder niet inhoudelijk in op de kritiek op de wethouderskandidaten.

Aandacht voor woningbouw

De beëdiging van de wethouders volgde direct na het vaststellen van het coalitieakkoord voor de periode 2022-2026. In dat akkoord staan de voornemens van de nieuwe coalitie over de meest uiteenlopende onderwerpen. Eerder gaven de fractievoorzitters van CDA, GB/VVD en Keerpunt22 al aan, dat daarbij de meeste aandacht uitgaat naar woningbouw.

Herinrichting

Andere kwesties die veel aandacht opeisen zijn de herinrichting van het centrum van Tubbergen en de zogeheten energietransitie. Bij dat laatste onderwerp gaat het over de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame, groene energie. Met name de komst van windmolens is een heikel punt, ook al omdat de gemeente in dit dossier leidend is.

Voor de herinrichting van het centrum van Tubbergen gaat het vooral over de bouw van een nieuw gemeentehuis en de invulling van de locatie van de voormalige Burgemeester Verdegaalsporthal. De gemeenteraad heeft daarbij het laatste woord bij de keuze van het gewenste scenario.