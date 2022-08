Nieuw protest bij asielzoekershotel in Albergen, voor derde avond op rij veel mensen op de been

Enkele honderden mensen hebben zich er verzameld om opnieuw hun ongenoegen te uiten tegen het plan van staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid om de gemeente Tubbergen te passeren en zonder overleg 300 asielzoekers te huisvesten in het voormalige hotel. Het COA heeft het hotel afgelopen vrijdag officieel gekocht.

Nieuwe borden zetten het protest kracht bij. De gevel van het hotel was al behangen met protestborden. Met behulp van trekkers zijn er daar donderdagavond weer nieuwe bijgeplaatst.

Aan het begin van de avond wilden twee jongens een bord plaatsen met de tekst ‘met 300 azc’ers van kleur, binnenkort in Albergen verkrachting, beroving en terreur’. Maar een protestbord met een dusdanig grove tekst werd door de andere aanwezigen niet getolereerd, het bord is gelijk weer weggehaald.

Donderdagavond wordt er opnieuw geprotesteerd bij het geplande asielzoekerscentrum in Albergen. Nieuwe spandoeken geven de boodschap van de demonstranten weer.

‘Hoofdpijn én buikpijn’

‘Wij hebben nu hoofdpijn én buikpijn’ staat er op een groot spandoek dat er nog wel hangt. Daarmee verwijzen de demonstranten naar de uitspraak die Van der Burg woensdag deed. Hij zei dat het besluit om Albergen aan te wijzen als plek voor een asielzoekerscentrum kiezen tussen twee kwaden is.

‘Ik vind het verschrikkelijk dat dit dwanginstrument ingezet moet worden. Maar het alternatief is dat het in Ter Apel uit de hand blijft lopen en er straks nog steeds mensen buiten moeten slapen', was zijn uitleg daarbij.

Eerdmans spreekt mensen toe

Tweede Kamerlid Joost Eerdmans van JA21 heeft vanaf een platte wagen, die aan het begin van de avond is neergezet, de menigte toegesproken. Hij was al in Albergen voor een besloten gesprek met buurtbewoners.

Ook Kamerlid Pieter Omtzigt uit Enschede is donderdagavond in Albergen voor een ontmoeting met bewoners en bestuurders. Onder demonstranten werd gesuggereerd dat ook hij vanaf de platte wagen de menigte toe zou spreken, maar Omtzigt heeft laten weten dat niet van plan te zijn.

Tweede Kamerlid Joost Eerdmans van JA21 spreekt in Albergen de demonstranten tegen het asielzoekerscentrum toe.

Disproportioneel

Volgens de demonstranten is het geplande asielzoekerscentrum, waarbij er plek is voor 200 mensen in het hotel en nog eens 100 in units naast het hotel, ‘disproportioneel'. Ze vrezen dat het 3500 inwoners tellende Albergen overspoeld wordt door asielzoekers.

Kijk hieronder naar de video's die we hierover maakten.

Donderdagavond wordt opnieuw geprotesteerd bij het asielzoekerscentrum in Albergen, voor de derde avond op rij.

Donderdagavond wordt er opnieuw geprotesteerd bij het geplande asielzoekerscentrum in Albergen. Nieuwe spandoeken geven de boodschap van de demonstranten weer.