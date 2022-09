Nieuwe acties aangekondigd in Albergen

Syrisch gezin in Albergen dat naar ander hotel werd gebracht maakt ’t goed: ‘Moeder was wel geschrok­ken’

ALBERGEN - Met het Syrische gezin dat woensdag in allerijl vertrok uit Landhotel ’t Elshuys in Albergen gaat het goed. Dat zegt Roselien Slagers, teamleider bij VluchtelingenWerk. Wel was de moeder uit het gezin geschrokken van de protesten bij het hotel. Het gezin verblijft nu in een hotel in Hengelo. „Maandag krijgen ze de sleutel van hun woning.”

