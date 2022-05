Nieuwe partij Keerpunt22 in beeld voor brede coalitie in gemeente Tubbergen met CDA en Gemeentebelangen/VVD

Club-icoon van STEVO en supervrij­wil­li­ger Herman Huis in ‘t Veld uit Geesteren overleden

GEESTEREN - Een icoon van de Geesterense voetbalclub STEVO is niet meer. Herman Huis in ‘t veld is donderdagavond overleden. Huis in ‘t Veld was sinds 2006 ere-voorzitter van de vereniging. Het clubbestuur denkt aan hem terug als een ‘buitengewoon aimabel mens, trouwe supporter van de club en verbinder pur sang’.

20 mei