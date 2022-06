Nog minimaal één jaar langer wachten op een Twentse winnaar in Geesteren

GEESTEREN Al anderhalf decennium wordt er naar uitgekeken: de opvolger van Gerco Schröder, in 2007 de laatste regionale winnaar van het grootste springconcours in de eigen streek. Drie ruiters gingen dit jaar als potentiële kandidaat de ring in, maar het drietal verloor uiteindelijk in de Grote Prijs van CSI Twente in Geesteren.