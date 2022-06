Oekraïners krijgen een bankpas van de gemeente Tubbergen

TUBBERGEN - Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op leefgeld. Omdat het voor veel ontheemden niet mogelijk is een bankrekening te openen, is bedacht om hen een prepaid bankpas ter beschikking te stellen. Op die pas kan geld worden gestort.

De reden dat vluchtelingen geen rekening kunnen openen, komt omdat ze vaak hals over kop zijn gevlucht en zonder identiteitsbewijzen op pad zijn gegaan.

De gemeente Tubbergen gaat daarom een overeenkomst aan met de BNG, de Bank Nederlandse Gemeenten. Het stelt Tubbergen in staat om prepaid bankpassen te verstrekken aan vluchtelingen uit Oekraïne, die in Tubbergen worden opgevangen. Voor de opvang is een locatie op terrein van zorginstelling De Eeshof beschikbaar. De eerste zes Oekraïners zijn deze week gearriveerd.

Deel in natura

Volwassenen en kinderen krijgen 260 euro per maand per persoon. Dit bestaat uit 205 euro voor voedsel en 55 euro voor kleding en andere persoonlijke spullen. Gemeenten kunnen het gehele bedrag uitkeren, maar er ook voor kiezen om het deel voor voedsel of het deel kleding en andere persoonlijke spullen in natura te verstrekken.

Extra toelage

Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand. Volwassenen ontvangen 215 euro per maand extra en kinderen 55 euro per maand. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

De kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne komen voor rekening van het rijk.