Omdat elk kind in Tubbergen een leuke verjaardag verdient, verkoopt Sieny 100 handtassen

‘De Verjaardagsbox, wat is dat precies?’ Volgens kunstenares Sieny Brakhuis en Pia Uilenberg van de Verjaardagsbox wordt die vraag nog te vaak gesteld. „Terwijl er alleen in de gemeente Tubbergen al zo’n 185 kinderen onder de armoedegrens leven”‚ vertelt Brakhuis. „Voor deze kinderen is er geen geld om hun verjaardag te vieren. Van vroeger uit weet ik hoe dat is. Zelf kom ik uit een gezin van zes kinderen dat leefde in armoede. Aan Sinterklaas en verjaardagen werd niet zoveel gedaan.”

„We weten dat er tegenwoordig zelfs kinderen op hun verjaardag ‘ziek’ thuisblijven omdat er geen geld is voor een traktatie”‚ vult Pia aan. „Het schaamtegevoel is groot. Dat is schrijnend. Elk kind verdient een verjaardagsfeestje.” En daarom is er de Verjaardagsbox Tubbergen. Samen maken en verspreiden zij de Verjaardagsboxen. De Verjaardagsbox is een doos vol feestspullen‚ zoals een bon voor een taart‚ traktaties en een cadeautje voor de jarige.

Idee uit Nijmegen

„Aangezien de Verjaardagsbox volledig afhankelijk is van donaties en sponsoren wilde ik zelf een actie houden”‚ vertelt de Tubbergse. „Jaren geleden woonde ik in Nijmegen waar een kennis tassen inzamelde die ze verkocht voor een goed doel. De verkoop was een groot succes. Daar dacht ik aan terug en ik besloot een soortelijke actie ook in Tubbergen te houden‚ voor de Verjaardagsbox. Pia wilde me hierbij helpen.”

In korte tijd verzamelden de dames 25 tassen. Inmiddels prijken er in atelier Sienbrak ruim 100 in alle denkbare formaten, kleuren en soorten. Aan enkele tassen hangt zelfs nog het originele prijskaartje. „Die zijn gloednieuw”‚ zegt Sieny enthousiast. „Voor tassenliefhebbers is de verkoop echt een walhalla. En onder de nieuwe bezitters verloot ik tevens een zelfgemaakt glaskunstobject.”

De tassenverkoop aan de Grotestraat 89 is zaterdag tussen 10.30 en 17.00 uur.