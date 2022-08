Onbekend maakt onwetend

Per gemeente Een elektri­sche auto opladen bij een publieke laadpaal? Daar moet je in Tubbergen 18 kilometer voor rijden

TUBBERGEN - Waar vind ik snel een laadpaal voor mijn auto? Die vraag stellen bezitters van een elektrische auto vaak. De kans op succes blijkt in Twente het grootste te zijn in Hengelo. Bezitters van een elektrische auto wonen het minst gunstig in de gemeente Tubbergen.

9 augustus