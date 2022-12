Ongeneeslijk zieke André uit Albergen kan weer fietsen dankzij inzamelingsactie: ‘Binnen vier dagen het doel bereikt‚ we waren sprakeloos’

73 organisato­ren van paasvuren moeten stikstof laten berekenen: ‘Dit is het einde van de traditie’, vreest Vasse

VASSE - Organisatoren van paasvuren in Overijssel die binnen 4 kilometer van een beschermd natuurgebied liggen, moeten laten uitrekenen of de brandstapel niet te veel stikstof uitstoot. Als dat wel het geval is, kan het feest volgend jaar waarschijnlijk niet doorgaan. De maatregel leidt tot verontwaardiging en politieke vragen in Twente.

16 november