Ook de vlag van deze Twentenaren kan (hopelijk) uit, maar nu nog even niet...

Maaike Meijer, mentor van een kaderklas van scholengemeenschap Canisius in Tubbergen, heeft met een reactie op Facebook een hoop losgemaakt onder deze groep leerlingen en hun ouders. Net als vorig jaar is er landelijk en in de regio veel aandacht voor de examenuitslagen. Deze donderdag krijgen scholieren van vwo, havo, vmbo-tl (theoretische leerweg, de vroegere mavo) en de gemengde leerweg te horen of ze wel of niet geslaagd zijn. Leerlingen worden gevolgd, foto’s gedeeld en artikelen geschreven. Als een week later de overige uitslagen volgen, is de belangstelling een stuk minder. Zelfs bij de winkeliers leeft het minder de week erna.