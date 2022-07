Op een heet dak of in een tropisch tuincentrum, het werk gaat in Twente gewoon door: ‘Het is best druk, ondanks de hitte’

MET VIDEOVolgens het Nationaal Hitteplan is voldoende drinken, weinig bewegen en goed koelen deze dagen een must. Maar dit is lang niet bij alle beroepen mogelijk. Ondanks de extreme warmte gaat het werk gewoon door. Van het verzorgen van planten in een tuincentrum of het plaatsen van zonnepanelen op een zonovergoten dak.