Op eerste ‘Dag in de Toekomst’ in Tubbergen zijn alleen elektrische auto's welkom in wasstraat

TUBBERGEN - Elektrisch rijden heeft de toekomst en daar vroegen ze op eerste paasdag aandacht voor in Tubbergen. Of iets specifieker, in de wasstraat van Schröder Carwash waar zondag alleen eigenaren van elektrische auto's welkom waren. Ze konden hun auto hier voor nop laten wassen.

Menig autobezitter in Tubbergen en omgeving rijdt op zondag zijn of haar bolide door deze wasstraat. Maar nu hielden enkele beveiligers een oogje in het zeil om te voorkoen dat diesel- en benzineauto’s naar binnen reden. Want alleen elektrische auto’s waren welkom.

Toekomstbeeld

Eigenaar Hennie Schröder hield samen met Auto Haarhuis een zogeheten ‘Dag in de Toekomst’. Elektrisch rijden stond daarbij centraal. „Dat heeft immers de toekomst. Daarom hebben we kinderburgermeester Mats Nijhuis de opening laten verrichten. Hij is nog maar elf jaar en zal misschien nooit in een auto met benzine als brandstof rijden”, zegt Schröder. Hij is zeer tevreden over het verloop van deze eerste ‘Dag in de Toekomst’, waarop volgens hem bijna tweehonderd elektrische auto’s door de wasstraat zijn gereden.

Het idee voor deze dag ontstond al voor de uitbraak van de coronapandemie. „Drie jaar geleden wilden we dit al organiseren. Maar toen waren er in deze regio nog niet zoveel elektrische auto’s. Nu zijn het er veel meer. Dit gaan we volgend jaar opnieuw doen”, zegt Schröder.

Niet naar binnen

De beveiligers bij de ingang stonden daar niet voor niets, want menig automobilist moest worden uitgelegd dat deze dag alleen elektrische auto’s door de wasstraat gingen. „Daar hadden ze gelukkig wel begrip voor. Ook was er nog iemand met een Ferrari, die zijn auto wilde stofzuigen. Maar ook dat kon niet op eerste paasdag. Een dag later is iedereen wel weer welkom”, benadrukt de eigenaar.

Ook konden bezoekers zondag tal van elektrische auto’s bekijken. Er stond zelfs een elektrische vrachtwagen. „Die is vier keer zo duur als een normale vrachtwagen”, weet Schröder. Belangstellenden mochten een proefrit maken. „Auto Haarhuis had zo’n dertig elektrische auto’s beschikbaar gesteld.” Daarnaast was de Vereniging Elektrische Rijders present. Deze club kon op eerste paasdag in Tubbergen meerdere nieuwe leden inschrijven. Het was volgens Schröder voor deze vereniging dan ook een geslaagde dag.

Goed doel

De organisatie Red de Grutto mag zich binnenkort eveneens in de handen wrijven. De opbrengsten van vrije giften, patat en sponsorgelden gaan naar dit goede doel. „Maar de totale opbrengst weet ik nog niet”, laat Schröder maandag weten.