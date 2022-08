Opnieuw protest in Albergen: tientallen mensen verzamelen zich bij ‘asielhotel’

ALBERGEN - Tientallen mensen hebben zich woensdagavond verzameld bij Landhotel 't Elshuys in Albergen. Het is een protest tegen het plan er een asielzoekerscentrum te vestigen voor maximaal 300 asielzoekers. Ondertussen wordt een statushoudersgezin dat al in het hotel werd opgevangen. door handhavers naar een andere plek gebracht.

In groepjes staan de mensen tegenover her hotel. Jonge mannen, met de armen over elkaar, een enkeling met de trekker gekomen, sommigen met een flesje bier in de hand. Jongeren, rond de 14, 15, 16 jaar, die op de fiets op het protest af zijn gekomen. Een klein clubje omwonenden. En verder vooral mensen die komen kijken wat er te doen is.

Het is een rustig protest, zonder echte organisatie. In groepsapps ging het rond, vanaf 18.30 zouden ze bij elkaar komen. Geen programma, geen sprekers. Het is een signaal, aan het einde van een dag waarop Albergen landelijk nieuws is.

Woede in Albergen

Want voor het eerst heeft het kabinet een gemeente gepasseerd en zelf een vergunning afgegeven voor de komst van een asielzoekerscentrum. Tot woede van veel mensen in Albergen. De 3500 inwoners vrezen dat hun dorp straks alle mogelijke gevolgen ondervindt als zij er plotsklaps 300 inwoners in de vorm van asielzoekers bij krijgen.

Statushouders ontvluchten hotel

Terwijl zich al tientallen mensen verzameld hebben bij 't Elshuys, komen er twee auto's van Handhaving aanrijden. Aan de achterkant van het hotel komt een gezin naar buiten, statushouders, die al tijdelijk in afwachting van een eigen woning onderdak kregen in het hotel. Zij voelen zich er niet meer veilig. Met hun spullen in plastic tassen stappen ze bij de handhavers in de auto en worden weggereden.

Biljartclub op bezoek

Eigenaresse Maria Olde Heuvel is zelf deze woensdagavond nog wel in het hotel. Dinsdagavond verliet zij het onder politiebegeleiding, Albergenaren nemen het haar kwalijk dat zij zonder overleg haar hotel aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft verkocht.

Als er een man en vrouw voor de ingang van het hotel verschijnen draait ze de deur van het slot en laat hen binnen. Of ze nog hotelgasten zijn? „Nee, wij zijn van de biljartclub”, waarna ze snel achter Olde Heuvel het hotel inschieten, die de deur gelijk weer op slot draait.

Ongenoegen delen

Voor haar deur nog altijd ruim honderd mensen. Wat de plannen zijn voor de avond? Niemand weet het. Vooralsnog staat iedereen gewoon wat rond te kijken, te kletsen en hun ongenoegen te delen over wat Albergen in de afgelopen 24 uur is overkomen.

Volledig scherm Statushouders die al in 't Elshuys verbleven worden tijdens het protest naar een andere plek gebracht door handhavers.