Oppositie raad Tubbergen hekelt éénmalige korting lokale lasten: ‘sigaar uit eigen doos’

TUBBERGEN - Het is een onzinnig plan om huishoudens in Tubbergen een korting van 60 euro te geven op de gemeentelijke belastingen. Het geld komt voor een groot deel bij gezinnen die het helemaal niet nodig hebben, aldus de oppositiepartijen Lokaal Sterk en PvdA tijdens de dinsdagavond gehouden gemeenteraadsvergadering.

Het daarvoor gereserveerde geld - een half miljoen euro - zou beter geïnvesteerd kunnen worden in extra duurzaamheidsmaatregelen voor minima, aldus de fractievoorzitters Alexander Plegt (Lokaal Sterk) en Hans te Kolsté (PvdA) tijdens een debat over de voorgestelde begroting voor 2023.

Staaltje opportunisme

In die begroting is 500.000 euro opgenomen om de lokale lasten voor de 8.000 huishoudens in de gemeente Tubbergen te compenseren. Het betreft huishoudens die een aanslag lokale lasten ontvangen. Het is volgens de oppositie een staaltje opportunisme richting bewoners. Omdat in het rijke Tubbergen veel gezinnen die korting niet nodig hebben en er amper iets van merken.

Eindjes aan elkaar knopen

Te Kolsté vertelde dat in Tubbergen ook zeker 350 gezinnen wonen die vanwege de snel stijgende kosten van levensonderhoud en energielasten amper nog weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. Net als zijn collega Plegt pleitte hij er voor om het compensatiegeld te gebruiken voor de mensen ‘die het echt nodig hebben’. Wethouder Ursula Bekhuis vertelde overigens dat in Tubbergen 120 huishoudens helemaal geen lokale lasten hoeven te betalen: „Om hen te helpen, krijgen ze volledige kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, zij ontvangen dan ook géén compensatie voor die lasten.”

Fors gestegen lasten

Plegt omschreef de voorgestelde compensatie als ‘een sigaar uit eigen doos’. „Wanneer dit voorstel wordt aangenomen, blijven de gestegen gemeentelijke lasten voor inwoners min of meer gelijk. Maar een jaar later, krijgen ze de rekening gepresenteerd, want het gaat om een éénmalige bijdrage. Dus in 2024 worden diezelfde huishoudens weer geconfronteerd met fors gestegen lasten.”

PvdA en Lokaal Sterk stelden voor de compensatieregeling te schrappen, het half miljoen euro in de reserves van de gemeente te storten en te kijken of met het geld extra duurzaamheidsmaatregelen voor minima genomen kunnen worden.

Duurzaamheid

Plegt: „Er zijn al compensatiemaatregelen, denk aan de 190 euro die elk huishouden heeft ontvangen voor de gestegen energiekosten. Ook in Tubbergen komen minima bovendien in aanmerking voor 1.300 euro om de energiekosten te betalen. Die regeling wordt in 2023 voortgezet. Dit geld is overigens afkomstig van het Rijk, de gemeente sluist het door. En minima kunnen een beroep doen op één duurzaamheidsmaatregel. We stellen voor het half miljoen te gebruiken voor nog een duurzaamheidsmaatregel voor deze groep, zoals aanleg vloerisolatie of installatie zonnepanelen.”

De PvdA-voorman Te Kolsté riep tevens op om in Tubbergen een armoedebeleid te ontwikkelen. Wethouder Hilde Berning vertelde in een reactie dat in Tubbergen er voor minima tal van maatregelen bestaan, van meedoen pakketten en hulp via de stichting leergeld tot de voedselbank en kwijtscheldingsmogelijkheden.