Oppositiepartijen in raad Tubbergen ‘boos, teleurgesteld en vooral verbaasd’ over coalitieakkoord

Plegt en zijn collega Hans te Kolsté (PvdA) haalden stevig uit naar de coalitiegenoten en naar het in hun ogen inhoudsloze coalitieakkoord op hoofdlijnen. Namens Lokaal Sterk las Plegt een verklaring van vier kantjes voor, waarin hij een hele reeks vragen stelde.

Stap terug

„Na het lezen had ik het gevoel, dat we een stap terug in de tijd doen”, aldus Plegt. Hij wees daarbij op de in 2018 geïntroduceerde werkwijze met een Tubbergs Akkoord: „Oftewel onderlinge afspraken, en een Maatschappelijk Akkoord waarbij met inwoners van de dorpen wordt gesproken over de inhoud. Een werkwijze die geen stand lijkt te houden.”

Geen letter

Plegt omschreef het coalitieakkoord als vaag en opgesteld om onenigheid tijdens het schrijven van het akkoord te voorkomen. Hij had zich bijvoorbeeld verbaasd dat in het akkoord met geen letter meer over het omstreden nieuwe gemeentehuis - het Glashoes - was geschreven in een deel over de herinrichting van het centrum van het dorp Tubbergen: „Terwijl de breuk in de vorige coalitie juist ging over het Glashoes.”

Bestuurlijke onrust

Lokaal Sterk wees uiteindelijk het coalitieakkoord af, het zou te veel ruimte bieden voor ruzie tussen coalitiepartijen en bestuurlijke onrust. Ook de PvdA stemde tegen het coalitieakkoord. Het enige PvdA-raadslid Hans te Kolsté gebruikte mogelijk nog sterkere bewoordingen om uiting te geven aan zijn ‘verdriet, boosheid en verbazing’: „Het maakte me emotioneel dat ik werkelijk niets teruglees in dit akkoord uit het PvdA programma. Niets over de opvang van vluchtelingen en niets over het armoedebeleid bijvoorbeeld.”

Populisten

Zijn verbazing betrof vooral het feit dat GB/VVD en CDA elkaar weer in de armen waren gevallen, na de gemeenteraadsverkiezingen: „Alsof er niets is gebeurd, hebben ze weer verkering. Alsof GB/VVD en CDA in de Glashoes discussie niet lijnrecht tegenover elkaar stonden. En dan de samenwerking met de populisten van Keerpunt22, waarover GB/VVD op de verkiezingsavond nog had gezegd geen heil te zien in een samenwerking.”

CDA, GB/VVD en Keerpunt22 gingen amper in op de stevige kritiek. Wel nodigden Leon Oosterik (CDA), Noortje Haarman (GB/VVD) en Stijn Hesselink (Keerpunt22) de oppositie uit om met moties en amendementen te komen en om vooral om constructief mee te denken de komende raadsperiode.

De coalitiepartijen zijn goed voor vijftien van de negentien zetels in de gemeenteraad.