Ouders Geesterse handbalinternational Martine leven voor de buis met haar mee: ‘Zou haar nu zó graag een knuffel geven!’

Corona in Twente: regio scoort beter dan de rest van het land, maar de zorgen blijven

24 november ENSCHEDE - Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen week in Twente harder gedaald dan in de rest van Nederland. Goed nieuws, maar wel met een kanttekening: de daling van het aantal positieve tests vlakt ook in de regio af. Daarom blijft de situatie zorgelijk.