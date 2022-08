Over onze verslaggeving in Albergen: de krant heeft heus een mening, maar dringt die niet op

Geachte lezerEen krant kan nooit volledig objectief zijn. Het zal u wellicht verbazen, maar ook deze niet. In de keuzes rond onderwerpen zijn journalistieke afwegingen en regionale oriëntatie leidend. Daarin schuilt voortdurend een zekere overtuiging. Journalisten zijn onafhankelijk, bij voorkeur onpartijdig. Maar onpartijdig is nog niet per se objectief.

Dat is ook helemaal niet erg. De vraag is wel: neemt de krant ook een standpunt in door neutraal verslag te doen? Dat verrassende verwijt kwam van twee briefschrijvers naar aanleiding van onze verslaggeving rond de azc-discussie in Albergen.



Door de reportage over de demonstratie op zondagavond onttrekt De Twentsche Courant Tubantia zich aan haar verantwoordelijkheid, schrijven Nihom en Woudstra. Het sec verslag doen van een in hun ogen populistische bijeenkomst getuigt niet van een algemeen moreel besef. De krant had bijvoorbeeld moeten beschrijven dat de standpunten van omwonenden over onrecht in het niet vallen bij de ellende van onbehuisde asielzoekers.

Luidspreker

Het is een brief die dwingt tot nadere beschouwing. In verslaglegging neemt de krant nooit een standpunt in, meningen en conclusies zijn voorbehouden aan commentaren en beschouwingen. Zeker in haar commentaren heeft de krant kleur bekend. Maar in de verslaggeving worden de verschillende kanten doorgaans belicht door meerdere partijen aan het woord te laten. Dat is in Albergen trouwens niet zo eenvoudig. Mensen die niet tegen het azc zijn zwijgen.

Het is waar dat door aandacht te schenken aan protesten De Twentsche Courant Tubantia een luidspreker wordt voor de onrust in de samenleving. Dat is een onbedoeld effect. De keuze om verslag te doen, schuilt immers in de actualiteit van de gebeurtenis. We streven ernaar om het volledige verhaal te vertellen, zeker als het een verhaal is dat deze regio aangaat. Elke nieuwe ontwikkeling maakt onderdeel uit van dat verhaal.

Activistisch

Het kan ook anders. Vers in de herinnering ligt het moment waarop de krant heel bewust partij koos tegen de voorgenomen sluiting van de afdeling kraamzorg in het ZGT Almelo. De redactie fungeerde als aanjager van een maatschappelijke discussie over de onwenselijkheid van marktwerking in de zorg. En met succes: de kraamafdeling bleef open. Die activistische houding is een bijzondere en dankbare rol, maar wel een waar de redactie bij voorkeur voorzichtig mee is.

Wat deze krant in de kwestie Albergen wel deed en doet, is de achtergronden schetsen bij alle ontwikkelingen. Heeft de gemeente Tubbergen zich halsstarrig opgesteld? Had de staatssecretaris de inwoners vooraf moeten informeren? En elders op deze website vindt u de bevindingen van een rondgang door Albergen: wonen hier vooral eenkennige mensen? Of is het een dorp als alle andere, waar het gevoel leeft nooit gehoord te worden?

De schrijver van het artikel heeft naar eer en geweten zijn bevindingen op papier gezet, maar trekt geen conclusie. Die is aan u. De krant heeft zeker een opvatting en een sterk ontwikkeld besef van goed en kwaad, we dringen u die mening niet op elke plek in de krant op.

Paul Berkhout

waarnemend hoofdredacteur