Overnachting bij ‘asielhotel’ in Albergen niet meer te boeken, gasten afgebeld en site offline

ALBERGEN - Het is niet meer mogelijk om te overnachten in Landhotel 't Elshuys in Albergen. Dinsdagavond werd bekend dat het gebruikt gaat worden voor de opvang van asielzoekers. De website van het hotel is inmiddels offline, geboekte overnachtingen worden afgebeld.

Woensdagochtend was het nog wel mogelijk om van woensdag op donderdag of van donderdag op vrijdag een overnachting te boeken in Albergen. Wie dat deed, kreeg al vlak daarna eigenaresse Maria Olde Heuvel aan de lijn. „We moeten uw reservering helaas annuleren. Nee, er is nog geen geld afgeschreven. Zo snel zijn we niet.”

De eigenaresse vertrok dinsdagavond onder politiebegeleiding bij het hotel, waar mensen hun ongenoegen uitten over de verkoop van ‘t Elshuys aan het COA, die er nu asielzoekers in wil plaatsen. In het pand zelf is volgens het orgaan ruimte voor 200 asielzoekers, daarnaast zouden er nog 100 mensen in tenten of cabines op het terrein kunnen verblijven.

De gemeente Tubbergen weigerde om de bestemming van het pand te wijzigen, maar werd in de vergunningverlening overruled door het kabinet. Staatssecretaris Van der Burg acht dat nodig, omdat de nood hoog is en er te weinig opvangplekken zijn.

Hoteleigenaresse Olde Heuvel dook onder, woensdagochtend keerde ze terug. „Het is een vrij land, mensen mogen protesteren wat ze willen”, hoorde de aanwezige pers haar zeggen. Verder onthield ze zich van commentaar. „Ik moet verder, nu ga ik weer aan het werk.” Dat werk bestond dus onder meer uit het afbellen van toekomstige gasten. Iets na 10.00 uur ging de website van het hotel offline.

Ervaringen van gast

In het hotel verblijft momenteel een gezin statushouders en één individuele statushouder, naast diverse vakantiegangers. Een openbare Google recensie van een bezoeker van het hotel meldt dat de statushouders die al in het hotel verblijven ‘niet in het hotel mochten dineren en ontbijten’. Eten zou op de gang worden gezet, maar etensresten werden niet opgehaald. Ook zegt de gast dat er wasgoed hing te drogen op de verwarming.

Gemeente gepasseerd

Gisteren werd bekend dat het hotel, dat vanaf 1 september eigendom is van het COA, gebruikt gaat worden voor de opvang van asielzoekers. De gemeente Tubbergen is de eerste gemeente in Nederland die wordt gepasseerd door het kabinet, nadat ze heeft geweigerd om de bestemming van een gebouw aan te passen om asielzoekers in op te vangen. Het hotel krijgt een vergunning van het Rijk voor de opvang van driehonderd asielzoekers, zonder akkoord van de gemeente.

Protest

Enkele honderden mensen verzamelden zich dinsdagavond verzameld in Albergen om te protesteren tegen het besluit. Het algemene geluid dat klonk, is dat er in het hotel in Albergen geen plaats is voor asielzoekers. Maar er waren ook aanwezigen die hun boosheid richtten op het kabinet. Zij vinden de manier waarop het besluit tot stand is gekomen onacceptabel. Enkele betogers bevestigden een protestbord aan de gevel bij de ingang van het hotel.

Bekijk hieronder beelden van de demonstratie bij het hotel gisteravond:

