‘Paashaasjacht’ in Geesteren, ballonvaartseizoen officieel begonnen

GGESTEEN - Op een grasveld in de nabijheid van Zaal Spalink in Geesteren is zaterdag het nieuwe ballonvaartseizoen officieel begonnen. Bij de “paashaasjacht” dreven de ballonnen in de richting van het dorp Lemele in de gemeente Ommen.