Pingpong als medicijn tegen parkinson? Twentse patiënten varen er wel bij: ‘Je spierkracht ontwikkelt zich weer’

Woningen in Tubbergen vaak onbetaal­baar voor starters, daarom gaat de startersle­ning omhoog

TUBBERGEN - De aanvragen voor een starterslening zijn in Tubbergen de laatste jaren gedaald, van twaalf in 2017 tot twee in 2021. Je zou denken, in Tubbergen is die lening niet nodig. Dat ligt toch anders, er is meer geld nodig.

14 november