Plotseling overlijden van geliefde verzorger harde klap voor Reutum: ‘Jongens zien het niet zitten te voetballen tegen Quick zondag’

Wilmink was zeer geliefd binnen de voetbalclub en in het dorp. „Dit heeft veel impact in Reutum”, zegt Frank Droste, voorzitter van VV Reutum. Wilmink overleed deze week plotseling. Het bericht kwam als een harde klap aan binnen de voetbalclub en in het dorp. De zoon van Wilmink maakt deel uit van de eerste selectie. Ook diens vrouw is vrijwilliger binnen de vereniging. „Henk is een geboren en getogen Reutummer. Hij is ook altijd binnen de club actief geweest”, zegt voorzitter Droste.