Politie, jeugdwerkers en gemeente trekken lering uit incidenten tijdens kampeerfeesten in Tubbergen: aantal deelnemers naar maximaal vijftien

Zodra het schooljaar is afgesloten, staat voor veel jongeren een kampeerfeest op de agenda. Groepen vrienden zetten een of meer tenten op in een weiland om er te overnachten en gaan bij elkaar op bezoek. Om problemen voor te zijn, is in 2018 besloten om jongeren formeel toestemming te laten vragen voor het kamperen. Ook de eigenaar van de grond én de ouders zijn verplicht de spelregels rond deze activiteit te ondertekenen. Spelregels zoals: drankgebruik is verboden, evenals open vuur.