Politieagenten ‘geschrokken’ van verwondingen door illegaal vuurwerk bij meisje (16) uit Albergen: plaatsgenoot (17) zit nog in de cel

Jongen uit Vroomshoop vuurt alarmpi­stool af bij zijn hoofd en raakt gewond: ‘Gebeurde in huis’

VROOMSHOOP - Voor een jongen uit Vroomshoop is 2023 slecht begonnen. Hij liep oudejaarsnacht verwondingen op, toen hij in huis met een alarmpistool in de weer was. De jongeman werd overgebracht naar het ziekenhuis.

1 januari