Prins Gilbert en sik Arjan nieuwe hoogheden Alberger Bökke: ‘A'j achterum kiekt, zee'j veur oe niks!’

ALBERGEN - Prins Gilbert (Leemhuis) en zijn sik Arjan (Verver) zijn sinds zaterdagavond de nieuwe hoogheden van carnavalsvereniging de Alberger Bökke. in zaal Morshuis, ofwel residentie De Vette Bok, maakten zij op ludieke wijze hun opwachting in de boksring als opvolgers van prins John en sik Rob. Ze worden ondersteund door hun hofdames Ellen en Patricia.

Prins Gilbert heeft al de nodige ervaring opgedaan in het carnavalsgilde. Hij was zowel jeugdprins als jeugdsik bij de Bokk’n Hörnkes en vele jaren actief in diverse buuts tijdens de gala-avonden. Hij is bovendien al vele jaren de schrijver voor het Bokk’nblad.

Verduurzaming

In het dagelijks leven houdt Gilbert zich binnen Bouwkonsult vooral bezig met de verduurzaming van de woon- en leefomgeving. Daarnaast is hij voorzitter van de Tukkerstocht, jeugdleider bij De Tukkers en weet hij zich in elke rol te schikken bij toneelvereniging Concordia.

Beheerder van begraafplaats

Ook sik Arjan is geen onbekende in Albergen. Als strategisch inkoper bij Signature Foods is hij verantwoordelijk voor de inkoop van de ingrediënten en verpakkingen voor onder meer Johma salades en Heks’nkaas. Verder is hij al tientallen jaren gepassioneerd toetsenist bij Cantiamo, beheerder van de begraafplaats en voorzitter van de beheerscommissie van de Pancratiusparochie, locatie Albergen. Binnen de Alberger Bökke was Arjan actief als corrector van het Bokk’nblad.

Actieve hofdames

Ook de hofdames staan midden in de samenleving. Ellen is binnendienstmedewerkster bij Koopman Assurantiën in Albergen, sportief actief op de tennisbaan en nauw betrokken bij handbalvereniging De Tukkers. Patricia werkt bij de Rabobank als klant support specialist en heeft eveneens grote affiniteit met handbal. Binnen het carnaval was ze eerder actief als toetsenist bij het Hofkoor van De Spekscheeters in haar geboortedorp Vasse.

Goede doel

Als elfde punt in de proclamatie kwam het goede doel van dit jaar aan de orde. De hoogheden kozen voor de Verjaardagsbox Tubbergen, omdat ze vinden dat ieder kind een feestelijke verjaardag verdient. De proclamatie werd afgesloten met de lijfspreuk: ‘A'j achterum kiekt, zee'j veur oe niks!’, ofwel richt je positief op de toekomst en laat de jaren van beperkingen en veranderingen achter je.