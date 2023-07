Product van liefde tussen brouwerij Huttenkloas en Manderveense Aardbei: Fruit Weizen

Almeloër (26) slaat man met houten balk op achter­hoofd: slachtof­fer in levensge­vaar, maar poging tot doodslag niet bewezen

Een schedelbreuk, bloedingen in de hersenen, ontwrichte kaak en gehoorbeschadiging. Het slachtoffer was er slecht aan toe, nadat hij op een feestje door de 26-jarige Almeloër Bruno G. met een houten balk op zijn achterhoofd was geslagen. De dader moet lang de cel in, maar wordt door de rechter vrijgesproken van poging tot doodslag.