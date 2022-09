Protestborden tegen azc-deal steken in Albergen omgekeerde vlaggen naar de kroon

Lezersbrieven Albergen: wat overwint, de angst of de naober­schap?

De protesten tegen de komst van een azc in Albergen houden de gemoederen flink bezig. Waar de een heel goed begrijpt waar de onvrede van de dorpelingen vandaan komt, heerst bij de ander vooral onbegrip. Want waar is die geroemde noaberschap? De reikende hand waar bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog veelvuldig en dankbaar gebruik van is gemaakt? Lezers klommen in de pen.

23 augustus