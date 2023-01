Rasondernemer Sten (22) uit Fleringen is nu makelaar in Spanje: ‘Mensen verklaarden me voor gek’

Basketbal: Jolly Jumpers sluit na zege bij Triple Threat eerste deel competitie af op derde plek

In de vrouwen eredivisie zit het eerste deel van de competitie erop. Jolly Jumpers neemt op de ranglijst een keurige derde plek in. Daarvoor was een zege bij Triple Threat noodzakelijk. De mannen van Uitsmijters boekten een monsterzege op Apollo Heat.

22 januari