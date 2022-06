Rechter geeft woedende huurders op omstreden camping in Geesteren gelijk: ten onrechte weggejaagd

Eindelijk wordt het mogelijk, nieuw bouwen in Vasse: ‘We geven jongeren iets om naar uit te kijken’

VASSE - Jongeren blijven in Vasse vaak jarenlang bij pa en ma wonen, wachtend op een kans om in het dorp een eigen onderkomen te huren of te kopen. Die kans komt er, nu bouwbedrijf Scholte op Reimer groen licht heeft gekregen voor de ontwikkeling van woningen op een perceel aan de Amsinksweg.

9 juni