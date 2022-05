Reünie voor betrokkenen theatershow Boerenopstand in Tubbergen: ‘Zonder corona hadden we wel 10.000 bezoekers getrokken’

TUBBERGEN - Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de ‘Boerenopstand, Tot Tubbig en niet verder’ is uitgenodigd voor een reünie. Op die bijeenkomst gaat bovendien een film over het theaterspektakel in première.

De reünie wordt gehouden op donderdagavond 2 juni in een zaal van horecabedrijf 't Oale Roadhoes aan de Grotestraat in Tubbergen. De film van de voorstelling is gemaakt door filmmaker Fokke Baarssen, die zelf een rol heeft gespeeld in ‘Boerenopstand, Tot Tubbig en niet verder’.

Teleurstellen

Door corona werd zowel het aantal voorstellingen als het aantal bezoekers beperkt. Erg jammer, vond producent Gerard Cornelisse. „We hebben veel mensen moeten teleurstellen. Zonder de beperkingen vanwege corona, hadden we wel tienduizend toeschouwers toe kunnen laten. Dat zou voor een productie in Tubbergen toch een enorm aantal zijn geweest.”

Behalve veel aanvragen voor toegangskaarten, was de animo om een rol te spelen in de productie ook groot in Tubbergen. Voor de audities hadden zich 130 mensen aangemeld. Vrijwilligers namen ook tal van andere taken op zich, van kaartcontroles tot decorbouw.

Verdegaalhal

De voorstellingen werden in 2021 opgevoerd in de Verdegaalhal, een locatie waarvoor de gemeente een nieuwe invulling zoekt. De Verdegaalhal is een oude, afgeschreven sporthal. De inhoud van de theaterproductie ging over de boerenopstand, nu ruim vijftig jaar geleden.

De titel verwees naar de uit de hand gelopen protesten tegen de ruilverkaveling in het Tubbergen. Het was een van de felste boerenopstanden uit de vaderlandse geschiedenis. De tekst van de voorstelling werd geschreven door Laurens ten Den.