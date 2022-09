Reutum in de tweede klasse dankzij saamhorigheid, goede omstandigheden én dozen vol frikandellen

Arjan Kreuwel stopt met bakkerij De Bökke door personeels­te­kort en kwakkelen­de gezondheid

ALBERGEN/GEESTEREN – Toen Arjan Kreuwel ruim 20 jaar geleden zijn eigen bakkerij opende in Albergen had hij nooit verwacht dat hij ooit de deuren zou moeten sluiten wegens een personeelstekort en een kwakkelende gezondheid. Na lang wikken en wegen is de kogel door de kerk: bakkerij De Bökke gaat dicht.

