Reutum, Reutum, Reutum, wat hebben jullie Joep (8)gelukkig gemaakt, bijna 130.000 euro is er binnen voor onderzoek naar oogziekte

Héél Reutum leeft mee met Joep (8) Rikhof die aan een erfelijke oogaandoening lijdt. En heel Reutum kwam in actie toen zijn familie besloot om geld in te zamelen voor onderzoek naar die ziekten. De apotheose was deze vrijdagavond bij horecebedrijf Bays. Joep mocht op een knop drukken, waarna het onwaarschijnlijke bedrag van 112.883 euro op een groot beeldscherm verscheen.

Het was een geweldig hoogtepunt na een avond waarin Reutum massaal de knip trok om te bieden om een hele serie prachtige veilingitems, van het gedragen Feyenoord shirt van profvoetballer Mats Wieffer tot een jaar lang gratis gebruik maken van een autowasstraat in Tubbergen.

Anonieme gift

En toen dat bedrag éénmaal op het beeldscherm verscheen, de aanwezigen klapten en juichten en goudkleurige snippers over iedereen heen werden geschoten, volgde nog een mededeling die voor koude rillingen en kippenvel zorgde: het bedrag werd door een gift van liefst 15.000 euro door een anonieme weldoener verhoogd naar bijna 130.000 euro.

Geëmotioneerd

Een onwaarschijnlijk bedrag, waarvoor Thomas Rikhof, de vader van Joep, naar woorden zocht. Hij bedankte Reutum, namens zijn hele gezin, dat geëmotioneerd alle felicitaties in ontvangst nam: „Dit overtreft echt al onze verwachtingen. Maar we gaan door, want er zijn nog bakken geld nodig.”

Het geld is bestemd voor onderzoek naar een therapie om erfelijke oogaandoeningen te genezen, zoals de progressieve oogaandoening retinitis pigmentosa. Het betekent dat Joep langzaam, maar zeker steeds minder kan zien. Voor dat onderzoek is 800.000 euro nodig.

Walk4Light

Met de nodige moeite, lukte het de familie van Joep om in contact te komen met lotgenoten. En ze maakten kennis met professor Camiel Boon die het onderzoek leidt naar de gentherapie. Hij is hoogleraar Oogheelkunde in het Amsterdam UMC. Het onderzoek vergt echter geld. Veel geld. Het inspireerde de familie Rikhof om ook een Walk4Light te organiseren, om geld in te zamelen met wandelingen in het duister.

De wandelingen met bijna zeshonderd deelnemers waren de afgelopen week het sluitstuk van nog veel meer acties, van een sponsorloop bij de Mariaschool tot een dag bij radiostation Accent FM dat geheel in het teken stond van de jonge inwoner van Reutum. Het geld stroomde binnen, met tienduizenden tegelijk. Heel Reutum was en is begaan met het lot van Joep en zijn familie. Iedereen wilde iets doen. Uiteindelijk raakte de Walk4Light veel meer mensen, dan alleen die in Reutum.