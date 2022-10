Rijksmonument in Vasse krijgt in toekomst toeristische invulling, gemeenteraad negeert bezwaren van buren

Bijeen­komst over nepnieuws in Tubbergen: een avondje de rol van internet­trol spelen

TUBBERGEN - Journalist IJsbrand Terpstra is deskundige op gebied van desinformatie en nepnieuws. Hij komt tijdens de Week van de Mediawijsheid zijn bevindingen delen met bezoekers van een avond in horecabedrijf 't Oale Roadhoes in Tubbergen.

25 oktober