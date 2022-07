Robert wil vluchtelingen opvangen op voormalige camping in Vasse, maar dat plan is nagenoeg kansloos

Wanneer Ter Horst zijn voorstel zou doorzetten, treedt de gemeente handhavend op, aldus een woordvoerder van de gemeente Tubbergen: „Het bestemmingsplan is recreatie. Je kunt op het terrein wel stacaravans plaatsen, maar je mag er geen asielzoekers onderbrengen. Dat is hem in een gesprek ook te verstaan gegeven. Hij weet dus heel goed dat het niet is toegestaan. De gemeente is daar heel duidelijk in geweest.”