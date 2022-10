Roy de Witte uit Manderveen stopt met politiek: ‘Mijn oudste kinderen zeiden: ‘Pap, je bent nooit thuis’’

De frustratie van een Twentse busonderne­mer: ‘Ik kan er toch ook niks aan doen dat alles duurder wordt?’

Met een loonsverhoging van bijna 15 procent over twee jaar dachten touringcarbedrijven hun personeel goed tegemoet te komen, maar de vakbonden wezen het voorstel af. Er moet meer bij, of stakingen volgen. Het schiet de Twentse ondernemer Hans Nolte in het verkeerde keelgat. „Alle pijn bij mij leggen, dat is niet redelijk.”

17 oktober