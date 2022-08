Ruim 50 zwaluwnesten op één plek, dit boerenbedrijf in Harbrinkhoek blijkt een vogelwalhalla: hoe komt dat?

Wat gebeurt er met de es bij Albergen: het lijkt op afgraven, maar het tegenover­ge­stel­de is het geval

ALBERGEN - Even zijn er zorgen over werkzaamheden bij de es in Albergen. Het lijkt alsof de es wordt afgegraven. Kan dat zo maar? Is daar wel een vergunning voor afgegeven? Hoe de vork in de steel zit, legt melkveehouder Marc Bouhuis (31) uit, met zijn ouders is hij eigenaar van de grond.

29 juli