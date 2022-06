Schuilhut in Mander zwaar beschadigd na brand: ‘We gaan uit van brandstichting’

Zorg over verkeers­vei­lig­heid rond nieuwbouw Aloysius­school in Geesteren: ‘Kinderen springen weg voor auto’s, het is wachten op een grote klap’

GEESTEREN - Alle mogelijke partijen hebben meegedacht en -gesproken over de nieuwbouw van de Aloysiusschool in hartje Geesteren, inclusief omwonenden. Dat één van hen vlak voor de besluitvorming in de gemeenteraad bezwaren opwerpt over de verkeersafwikkeling, wordt alleen voor kennisgeving aangenomen. Toch blijft er één zorg over: de verkeersveiligheid.

