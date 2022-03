Sociaal plan maakt bij Brugman in Tubbergen niemand écht blij: ‘Er was meer beloofd’

Drempels in Tubbergen zo hoog dat de bus er amper overheen kan: ‘Dit levert problemen op voor chauffeurs’

TUBBERGEN - Buschauffeurs vinden het geen pretje om over de Julianastraat en de Prins Bernardstraat in Tubbergen te tuffen. Na de herinrichting van die straten, waarbij de riolering is vervangen, zijn de hoge verkeersdrempels voor de bussen ware hindernissen geworden.

2 maart