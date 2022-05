Spaanse en Duitse wijnmakers vertellen in Reutum over hun passie: ‘Kleine familiebedrijven met een mooi verhaal’

REUTUM - Ze is blij dat het eindelijk weer kan, haar passie voor wijn delen met andere liefhebbers. Daarom houdt de Oldenzaalse Marleen Kuipers zaterdag met haar bedrijf Flavourite Wine een proeverij in festivalsetting. Met bijzonder bezoek uit Duitsland en Spanje.

In het Rusttheater in Reutum moet zaterdag een festivalachtige sfeer ontstaan, zegt Kuipers. „Tussen 14.00 en 20.00 uur zijn we geopend, en kunnen bezoekers binnenlopen. We hebben proeverijen, lekker eten, relaxte muziek. Het moet een topdag worden.”

Hoogtepunten van de dag moeten de bezoeken van twee wijnboeren worden. Een uit Duitsland, van Weingut Lenhardt uit de Moezelstreek, de ander van Bodega Bello Berganzo uit Spanje. „Daar ben ik heel trots op. We importeren al enige tijd wijn van deze wijnmakers, die we via onze webshop verkopen. Onlangs heb ik ze uitgenodigd om naar Twente te komen, en dat doen ze. Het gaat in beide gevallen om kleine familiebedrijven met een mooi verhaal. Het is dus leuk om naar ze te luisteren.”

Het echte werk

De afgelopen jaren hield Kuipers vanwege de pandemie vooral online proeverijen. Gezellig, maar niet het echte werk, zo klinkt het. „Zaterdag kunnen we weer doen wat we écht graag doen. Met mensen wijn proeven, vertellen over de mooie producten en samen genieten. Heerlijk.”

Tickets voor het festival zijn te koop via www.flavouritewine.nl/vineyard