Speelsters Jolly Jumpers uit Tubbergen geselecteerd voor nationale jeugdteams

Vrouwen uit Tubbergen nemen initiatief voor verwendag voor vrouwen met kanker

5 juni VASSE - Een fotoshoot, een modeshow met badkleding, een voet- of handmassage, maar ook tal van interessante lezingen: op woensdag 19 juni zijn vrouwen die kanker hebben of hebben gehad welkom voor een speciaal programma bij welnessboerderij De Kroesweffer in Vasse. En er mag een vriendin, zus of buurvrouw mee.