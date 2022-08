Staatssecretaris: units bij hotel Albergen voor 100 extra asielzoekers

De staatssecretaris staat woensdagmiddag de pers te woord over de situatie in Albergen tijdens een bezoek aan het provinciehuis in Zwolle. Dinsdagavond schreef hij aan de Tweede Kamer dat het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) hotel 't Elshuys in Albergen heeft gekocht. Het kabinet passeert daarmee de gemeente Tubbergen, die in eerste instantie geen akkoord gaf voor de opvang van asielzoekers.