Stelling | Albergenaren verdienen een financiële compensatie vanwege komst azc

Nederland­se veevoerfa­bri­kant ForFarmers verdient zijn geld steeds meer in het buitenland

De veestapel blijft krimpen. Dus is er weer minder veevoer nodig. Dat merkt veevoerconcern ForFarmers. In het eerste halfjaar alweer 6,3 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar. En zo gaat dat al een hele tijd. Dus zoekt het concern de winst steeds meer in het buitenland ‘waar de discussie over vlees en zuivel minder woedt dan in Nederland’.