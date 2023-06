Stichting waakt al 70 jaar over wat nog niet vermalen is door de tijd: ‘Molens moeten maar 1 ding doen: draaien!’

MET VIDEO Op straat in Almelo zijn ze niet bang voor ‘artificial intelligen­ce’

Kunstmatige intelligentie – artificial intelligence of ‘AI’ voor intimi – staat volop in de belangstelling. Niet in de laatste plaats omdat menig deskundige vraagt om regels om de ontwikkeling van deze slimme software in de hand te houden. Op straat in Almelo zijn ze niet zo benauwd, merkte verslaggever Leo van Raaij.